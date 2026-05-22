Москва22 мая Вести.В Воронеже открыли памятную доску, посвященную лидеру группы "Сектор Газа" Юрию Хою (Клинских), сообщил мэр города Сергей Петрин.

Сегодня прошло открытие информационной доски, посвященной Юрию Клинских… Ее установили на улице Циолковского — там, где он жил и писал песни написал градоначальник в мессенджере MAX

Петрин отметил, что это событие ждали не только близкие музыканта и другие участники коллектива, но и горожане, которые являются поклонниками его творчества.

В 2014 году фанаты "Сектора Газа" планировали установить памятник Хою около ресторана в районе ВАИ. Тогда уже собрали деньги и начали работу над скульптурой, но вместо памятника чиновники посоветовали ограничиться арт-объектом.