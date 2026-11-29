В Китае нашли уникальный череп южного мамонта Китайские ученые обнаружили целый череп южного мамонта возрастом до 2 млн лет

Москва29 ноя Вести.Китайские исследователи впервые обнаружили на территории страны практически полностью сохранившийся ископаемый череп южного мамонта, сообщает агентство "Синьхуа"

Череп длиной 75 сантиметров и шириной 70 сантиметров вместе с бивнями нашли в августе специалисты геологической службы провинции Цинхай. Во время исследования местности в бассейне Гунхэ, расположенном на северо-восточной окраине Цинхай-Тибетского нагорья, ученые заметили на склоне обрыва фрагмент кости размером 15 сантиметров, после чего приступили к дальнейшим поискам.

Специалисты Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук установили, что останки принадлежат южному мамонту, жившему примерно 1,3–2 миллиона лет назад.

По словам главного научного сотрудника Управления геологии, разведки и освоения полезных ископаемых провинции Цинхай Пань Туна, находка позволит впервые напрямую сопоставить черепа мамонтов из Восточной Азии и Западной Европы, относящиеся к одному этапу эволюции. До этого ученым удавалось обнаружить лишь отдельные фрагменты останков этих животных.

Исследователи рассчитывают с помощью черепа уточнить предполагаемый маршрут расселения южных мамонтов с запада на восток и установить сроки их появления на северо-востоке Цинхай-Тибетского нагорья. Отмечается, что специалисты планируют восстановить находку, провести трехмерное сканирование и дополнительные исследования для изучения изменений древней экосистемы нагорья.

В августе в Калининградской области работники карьера обнаружили зуб мамонта возрастом от 22 до 30 тысяч лет.