В Китае считают, что Москве и Пекину необходимо бороться с колониализмом Ма Хуэй: Китай и Россия должны совместно решать проблему колониализма

Москва18 ноя Вести.Россия, Китай и развивающиеся страны должны совместными усилиями бороться с колониализмом. Таким мнением поделился заместитель заведующего отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Ма Хуэй.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что международный порядок по-прежнему работает против развивающихся стран.

Поэтому важно для Китая, России и развивающихся стран вместе решать проблему колониализма, особенно современных практик неоколониализма, чтобы мы могли исправить историческую несправедливость в отношении бывших колониальных стран, ныне развивающихся стран, чтобы они тоже могли развиваться, процветать и создавать благополучие для своих народов сказал собеседник агентства

Ранее директор Департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко отметила, что африканский континент рискует стать объектом нового минерального неоколониализма из-за больших запасов полезных ископаемых. Она добавила, что странам Африки нужно понимать свою специфику.