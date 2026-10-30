Журналист Лю Юй Гуан: в Китае следят за ходом гуманитарной миссии в Алешках

В Китае следят за ходом гуманитарной миссии в Алешках Журналист Лю Юй Гуан: в Китае следят за ходом гуманитарной миссии в Алешках

Москва30 окт Вести.В Китае следят за событиями в городе Алешки Херсонской области. Об этом в комментарии автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказал китайский репортер телеканала "Феникс" Лю Юй Гуан.

Он ответил на вопрос журналиста о том, интересно ли китайскому зрителю наблюдать за событиями в Алешках.

Да, следят, и тут все ждем сказал Лю Юй Гуан

Ранее китайский журналист отметил, что установление временного режима тишины в Алешках Херсонской области является шагом вперед на пути к урегулированию конфликта.

В Алешках в ночь на 30 октября стартовала гуманитарная миссия. Для ее проведения миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября.