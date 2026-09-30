Соцпедагог в Коми украла более 1 млн у сестры погибшего участника СВО

В Коми соцпедагога обвинили в краже более 1 млн у сестры погибшего участника СВО Соцпедагог в Коми украла более 1 млн у сестры погибшего участника СВО

Москва30 сен Вести.Полицейские в Республике Коми уличили социального педагога в краже более 1 млн рублей, которые ее воспитанница-инвалид получила после гибели брата на СВО.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, инцидент произошел в Сыктывдинском районе.

Речь идет о денежных средствах, которые девушка-инвалид получила в качестве государственной выплаты после гибели брата - участника специальной военной операции говорится в сообщении

52-летняя фигурантка воспользовалась доверительными отношениями со своей подопечной - 25-летней жительницей Сыктывкара, и помогла ей после смерти брата подготовить документы и подать заявки в социальные учреждения.

Когда вся сумма поступила на расчетный счет девушки, злоумышленница убедила отдать ей банковскую карту и 8 месяцев пользовалась чужими деньгами, расходуя их на личные нужды. Свои действия она объяснила тем, что ее реквизиты в это время были якобы заблокированы.

Действия педагога квалифицированы по статье "кража".