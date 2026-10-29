В Коми участников банды "Ифы-Козлова" осудили за новые эпизоды убийств Участников банды "Ифы-Козлова" осудили в Коми за новые расследованные убийства

Москва29 окт Вести.Верховный суд Республики Коми вынес приговор лидеру и трем участникам банды "Ифы-Козлова", которая орудовала в Воркуте в 1990-е и 2000-е годы, за новые расследованные эпизоды убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2014, 2018, 2021, 2023 и 2024 годах лидер и участники банды были признаны виновными в различных преступлениях, таких как бандитизм, организация преступного сообщенства, похищение человека, мошенничество, незаконный оборот оружия и убийство. Теперь же вскрылись новые эпизоды убийств, совершенных в 2004-2005 годах.

Очередной приговор вынесен судом лидеру и трем участникам банды "Ифы-Козлова" за убийства, совершенные в 2004-2005 годах говорится в сообщении

Лидер банды Юрий Козлов признан виновным в приготовлении к убийству более двух лиц организованной группой, сопряженному с бандитизмом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд выяснил, что 27 ноября 2004 года участники группировки убили брата лидера другой банды и сопровождавшего его человека. Преступление было совершено, чтобы вынудить лидера конкурирующей преступной группировки Азата Шагивалеева приехать в Воркуту, поскольку установить его местонахождение подсудимые не смогли. Чтобы скрыть убийство, 7 мая 2005 года члены банды убили девушку, которая была приставлена к Шагивалееву и собирала информацию для группировки "Ифы-Козлова".

Верховный суд Коми окончательно назначил 27 лет лишения свободы Козлову, 18 лет Ильину, 25 лет Армякову и 23 года Чернокнижному.