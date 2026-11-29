Джим Хаймс заявил об отсутствии информации о связях Хуанг со спецслужбами КНР

В Конгрессе США заявили об отсутствии данных о связях Хуанг с разведкой КНР Джим Хаймс заявил об отсутствии информации о связях Хуанг со спецслужбами КНР

Москва29 ноя Вести.Конгресс США пока не располагает данными о возможных связях бывшей главы компании Megaspeed Элис Хуанг с китайскими спецслужбами. Об этом телеканалу CNN заявил член Палаты представителей Джим Хаймс, который должен возглавить комитет по разведке.

По словам Хаймса, ему неизвестно, проводило ли ФБР контрразведывательное расследование в отношении Хуанг. Ее имя фигурирует в расследовании американских министерств юстиции и торговли о возможном нарушении экспортных ограничений компанией Megaspeed.

В МИД Китая обвинения в шпионаже назвали беспочвенными.