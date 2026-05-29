Поднятый со дна моря колокол с крейсера "Новик" передан в музей Сахалина

Москва29 мая Вести.В краеведческом музее Сахалинской области состоялась церемония передачи корабельного колокола, поднятого со дна моря в месте затопления легендарного крейсера "Новик", сообщила министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик в мессенджере MAX.

Уникальное свидетельство отечественной военной истории предоставил ветеран СВО, водолаз первого класса Леонард Курбанов говорится в публикации

Крейсер "Новик" был затоплен в августе 1904 года после боя с японским крейсером "Цусима" у Корсаковского порта.

Японцы после занятия Южного Сахалина в 1906 году подняли корабль и восстановили его, чтобы передать в состав своего флота.

Судовой колокол с "Новика", произведенный в конце XIX века, был обнаружен в ходе водолазных работ в акватории Корсаковского порта.

Передавший рынду ветеран СВО высказал желание в сотрудничестве с музеем. В этой связи министр надеется, что фонды музея пополнятся и другими ценными экспонатами, поднятыми из морских глубин.