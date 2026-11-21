Москва21 нояВести.В Краснодаре трое несовершеннолетних 15, 16 и 17 лет решили прокатиться на автомобиле каршеринга и попали в аварию. Подробности в MAX сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по городу.
Для аренды молодые люди внесли в мобильное приложение данные своего совершеннолетнего знакомого и отправились кататься по городу.
На улице Суворова ребята заметили патрульный автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Испугавшись, 17‑летний водитель не справился с управлением: машина наехала на бордюрный камень и клумбуговорится в сообщении
В отношении 17‑летнего водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф до 15 000 рублей.
В результате ДТП никто не пострадал.