Краснодарские подростки попали в ДТП на машине каршеринга

В Краснодаре подростки на каршеринге попали в ДТП Краснодарские подростки попали в ДТП на машине каршеринга

Москва21 ноя Вести.В Краснодаре трое несовершеннолетних 15, 16 и 17 лет решили прокатиться на автомобиле каршеринга и попали в аварию. Подробности в MAX сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по городу.

Для аренды молодые люди внесли в мобильное приложение данные своего совершеннолетнего знакомого и отправились кататься по городу.

На улице Суворова ребята заметили патрульный автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Испугавшись, 17‑летний водитель не справился с управлением: машина наехала на бордюрный камень и клумбу говорится в сообщении

В отношении 17‑летнего водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф до 15 000 рублей.

В результате ДТП никто не пострадал.