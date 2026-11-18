Москва18 нояВести.Краснодарский краевой суд отказался смягчать приговор двоим приезжим из Дагестана, жестоко избивших председателя гаражного кооператива и охранника из-за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Инцидент произошел 6 ноября 2024 года на улице Стасова в Краснодаре.
Суд установил, что молодые люди припарковали возле автосервиса свою машину, которая мешала проезду другим автомобилям. Председатель гаражного кооператива сделала им замечание и попросила перепарковаться. В ответ на это молодые люди начали наносить женщине удары руками и ногами по различным частям тела, не остановившись даже после ее падения на землю. На помощь женщине поспешил охранник ГСК, но его также избили, в том числе битой и газобалонный пистолет Glock. При этом нападавшие высказывали в адрес потерпевших угрозы убийством.
В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, заявив, что потерпевшие их спровоцировалиговорится в сообщении
Решением суда обоим фигурантам назначено по 3,5 года в колонии общего режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших с них взыскали 950 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.