В Краснодаре приезжих осудили за избиение сотрудников гаражного кооператива Двое мужчин получили сроки за избиение председателя ГСК в Краснодаре

Москва18 ноя Вести.Краснодарский краевой суд отказался смягчать приговор двоим приезжим из Дагестана, жестоко избивших председателя гаражного кооператива и охранника из-за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел 6 ноября 2024 года на улице Стасова в Краснодаре.

Суд установил, что молодые люди припарковали возле автосервиса свою машину, которая мешала проезду другим автомобилям. Председатель гаражного кооператива сделала им замечание и попросила перепарковаться. В ответ на это молодые люди начали наносить женщине удары руками и ногами по различным частям тела, не остановившись даже после ее падения на землю. На помощь женщине поспешил охранник ГСК, но его также избили, в том числе битой и газобалонный пистолет Glock. При этом нападавшие высказывали в адрес потерпевших угрозы убийством.

В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, заявив, что потерпевшие их спровоцировали говорится в сообщении

Решением суда обоим фигурантам назначено по 3,5 года в колонии общего режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших с них взыскали 950 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.