Москва29 июл Вести.Защиту объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий Кубани и создание мобильных огневых точек обсудили на совместном заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Заседание провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник регионального Управления ФСБ России Леонид Михайлюк.

Одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий является создание мобильных огневых групп говорится в сообщении

По мнению участников заседания, в состав таких групп должны входить сотрудники предприятий. Они подпишут контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают. Власти Краснодарского края будут ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тысяч рублей.