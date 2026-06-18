В порту Дудинка буксир столкнулся с причалом, начата проверка

В Красноярске выясняют обстоятельства ЧП с судно в порту Дудинка В порту Дудинка буксир столкнулся с причалом, начата проверка

Москва18 июн Вести.В Красноярске следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку обстоятельства происшествия в морском порту Дудинка. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По предварительным сведениям, 18 июня в порту буксир столкнулся с причалом.

В результате столкновения судно получило повреждения. Размер причиненного ущерба устанавливается говорится в сообщении

В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.