Москва18 июнВести.В Красноярске следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку обстоятельства происшествия в морском порту Дудинка. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По предварительным сведениям, 18 июня в порту буксир столкнулся с причалом.
В результате столкновения судно получило повреждения. Размер причиненного ущерба устанавливаетсяговорится в сообщении
В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.