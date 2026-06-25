Москва25 июнВести.Сообщения зарубежных СМИ о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию в связи со спецоперацией на Украине, являются ложными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Это абсолютно не соответствует действительностисказал Песков
Так официальный представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать публикацию издания The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Россия якобы оказывает на Белоруссию давление по поводу спецоперации на Украине. Также авторы статьи заявили, что Москва использует территорию соседней республики для проведения в будущем новых спецопераций.