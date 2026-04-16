В Кремле предполагали, что США вновь активируют санкции против продажи нефти РФ Песков: РФ предполагала, что США вновь активируют санкции против продажи нефти

Москва16 апр Вести.В Кремле предполагали, что Соединенные Штаты Америки возобновят санкции против продажи нефти РФ. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, страна уже научилась жить в условиях ограничений.

Песков уточнил, что возобновление Штатами санкций против продажи российской нефти являлось одним из предполагаемых Москвой сценариев.

Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий сказал Песков

Так официальный представитель Кремля прокомментировал решение Вашингтона не продлевать временную лицензию на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые уже загружены на танкеры.

Песков отметил, что российская сторона уже научилась действовать так, чтобы минимизировать последствия таких мер для своих интересов. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что страна будет так делать и в дальнейшем.