Песков: Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США

В Кремле заявили, что Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру нового посла в США Песков: Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США

Москва27 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Нет, этот вопрос не обсуждался сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов

Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве 11 ноября в возрасте 66 лет. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной смерти дипломата стало хроническое заболевание.