Москва27 нояВести.Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Нет, этот вопрос не обсуждалсясказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов
Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве 11 ноября в возрасте 66 лет. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной смерти дипломата стало хроническое заболевание.