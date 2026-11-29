В КСИР заявили, что США и Израиль попытаются организовать беспорядки в Иране

В КСИР допустили попытку США и Израиль организовать беспорядки в Иране зимой В КСИР заявили, что США и Израиль попытаются организовать беспорядки в Иране

Москва29 ноя Вести.США и Израиль могут попытаться вновь организовать беспорядки в Иране в годовщину событий зимы 2025-2026 года. Об этом заявил официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби.

Враг хочет действовать всеми возможными средствами: интригами, заговорами, подстрекательством, (при помощи. – Прим. ред​​​.) группировок, которые он сам вооружил или подготовил. Он снова захочет повторить свои деяния в годовщину переворота (8 и 9 января. – Прим. ред.) приводит слова Мохеби агентство SNN

По его мнению, если иранцы будут осведомлены о "заговоре врага", то в дни годовщины протестов они будет действовать так же серьезно, как во все время американо-иранского конфликта.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации нацвалюты. Позже они переросли в беспорядки и акции против властей. В организации беспорядков иранские власти обвинили США и Израиль.