Карты болельщика на домашних играх команд РПЛ в Кубке России введут с 1 октября

В Кубке России на домашних матчах команд РПЛ начнет действовать Fan ID Карты болельщика на домашних играх команд РПЛ в Кубке России введут с 1 октября

Москва22 сен Вести.На домашних матчах клубов Российской премьер-лиги в Кубке России по футболу введут карту болельщика с 1 октября 2026 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До октября Fan ID требовалась для прохода на игры РПЛ, а также на финал Кубка России и Суперкубок страны.

Отмечается, что решение связано с вопросами безопасности. Нововведение не касается клубов низших лиг российского футбола.

Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ заявили, что четыре миллиона человек оформили Fan ID для посещения футбольных матчей в России.