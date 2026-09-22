Москва22 сенВести.На домашних матчах клубов Российской премьер-лиги в Кубке России по футболу введут карту болельщика с 1 октября 2026 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
До октября Fan ID требовалась для прохода на игры РПЛ, а также на финал Кубка России и Суперкубок страны.
Отмечается, что решение связано с вопросами безопасности. Нововведение не касается клубов низших лиг российского футбола.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.
Ранее в пресс-службе Минцифры РФ заявили, что четыре миллиона человек оформили Fan ID для посещения футбольных матчей в России.