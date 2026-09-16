Москва16 сенВести.Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Кургане стал участником ДТП – минувшей ночью в скульптуру въехала "Газель", сообщает Ural Mash.
Ильич устоял, но треснулпишет паблик
В местном отделении КПРФ выразили возмущение: они считают водителя вандалом, который специально врезался в памятник вождю, чтобы напакостить партии.
Однако в региональном УМВД заявили, что это обычная авария. "Газель" сдавала назад и порвала провода, которые ударили по памятнику.
Водитель сам вызвал полицию на место происшествия.