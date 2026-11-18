В Курске проверят законность строительства завода возле храма Власти проверят стройку возле Успенского храма в Курске

Москва18 ноя Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил проверить законность строительства молочного завода рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы, возведенного в 19 веке. Соответствующее обращение журналиста Константина Строева глава региона увидел в соцсетях.

Поручил управлению по госохране объектов культурного наследия области разобраться в ситуации и, в случае выявления оснований, остановить стройку сообщил Хинштейн в мессенджере МАХ

По мнению главы региона, строить что-либо в границах охраны действующего храма, которому два века, — недопустимо. Александр Хинштейн подчеркнул, что, если стройка ведется с нарушениями, будут приняты самые жесткие меры.