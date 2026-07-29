ЦРТ внедрила камеры с видеоаналитикой в АПК "Безопасный город" в Курске

В Курске установлены новые российские IP-камеры "Финист" с видеоаналитикой ЦРТ внедрила камеры с видеоаналитикой в АПК "Безопасный город" в Курске

Москва29 июл Вести.НПО "Взор" в партнерстве с группой компаний ЦРТ установила в стратегически важных точках Курска новые российские IP-камеры "Финист", сообщили в пресс-службе компании.

Камеры обеспечивают не только видеонаблюдение, но и видеоаналитику событий за счет встроенного искусственного интеллекта (ИИ).

Камеры "Финист" являются совместной разработка группы ЦРТ и НПО "Взор": интеллектуальная IP-видеокамера, оснащенная передовыми технологиями искусственного интеллекта группы ЦРТ, совместимая с ИИ-решением "Визирь" говорится в сообщении

По словам управляющего директора НПО "Взор" Дмитрия Проданова, IP-камеры "Финист" - это полностью российская разработка с высокой степенью локализации производства, что особо важно в условиях импортных ограничений и требований к безопасности ПО и аппаратуры для государственных нужд.

Камеры обладают возможностью адаптации под запросы конкретных городов и систем безопасности, при этом предусмотрены кастомизация ПО, добавление дополнительных модульных функций, адаптация конфигурации в зависимости от места установки подчеркнул он

В рамках стартового этапа проекта установлено 50 IP-камер "Финист" в общественных пространствах, на транспортных узлах и в местах с большой проходимостью людей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.