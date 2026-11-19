Задержаны два экс-депутата Курской облдумы за хищения на линиях обороны

В Курской области задержаны два депутата облдумы Задержаны два экс-депутата Курской облдумы за хищения на линиях обороны

Москва19 ноя Вести.В Курской области задержаны два бывших депутата областной думы Сергей Бирюков и Антон Глушков по делу о хищении средств при строительстве фортификаций в приграничных районах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он отметил, что экс-парламентариев задержали 18 ноября.

Накануне правоохранителями были задержаны еще двое значимых фигурантов. Это — экс-депутаты Курской областной Думы Сергей Бирюков и Антон Глушков. Следствие сейчас устанавливает степень их виновности сказано в сообщении

По предварительным данным, Бирюков и Глушков могут быть причастны к хищению и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на строительство.

Хинштейн добавил, что на областной партийной конференции "Единой России" об исключении Бирюкова из состава регионального политсовета, а также о приостановке членства в партии. Глава региона выразил надежду, что аналогичное решение в отношении Гудкова примут коллеги из "Справедливой России".