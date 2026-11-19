Москва19 нояВести.В Курской области задержаны два бывших депутата областной думы Сергей Бирюков и Антон Глушков по делу о хищении средств при строительстве фортификаций в приграничных районах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он отметил, что экс-парламентариев задержали 18 ноября.
Накануне правоохранителями были задержаны еще двое значимых фигурантов. Это — экс-депутаты Курской областной Думы Сергей Бирюков и Антон Глушков. Следствие сейчас устанавливает степень их виновностисказано в сообщении
По предварительным данным, Бирюков и Глушков могут быть причастны к хищению и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на строительство.
Хинштейн добавил, что на областной партийной конференции "Единой России" об исключении Бирюкова из состава регионального политсовета, а также о приостановке членства в партии. Глава региона выразил надежду, что аналогичное решение в отношении Гудкова примут коллеги из "Справедливой России".