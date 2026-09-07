Москва7 сенВести.В городах Осинники и Калтан Кемеровской области произошла временная приостановка в движении нескольких рейсов автобусов. Об этом сообщает глава Осинниковского городского округа Максим Либер.
Он отметил, что причиной этого стали перебои с поставками топлива.
Сегодня на линии не вышли многие автобусы: не ходят маршруты №120, 105 и 109, а также городские рейсы №4, 6 и 9написал он в своем канале в MAX
По его словам, в настоящее время предпринимаются все усилия для разрешения проблемы и возвращения транспорта на маршруты.
Ситуация находится на личном контроле у регионального министерства транспорта.