Перебои с поставками топлива в Кузбассе привели к отменам ряда рейсов автобусов

В Кузбассе часть автобусов не вышла на линии из-за перебоев с поставками топлива Перебои с поставками топлива в Кузбассе привели к отменам ряда рейсов автобусов

Москва7 сен Вести.В городах Осинники и Калтан Кемеровской области произошла временная приостановка в движении нескольких рейсов автобусов. Об этом сообщает глава Осинниковского городского округа Максим Либер.

Он отметил, что причиной этого стали перебои с поставками топлива.

Сегодня на линии не вышли многие автобусы: не ходят маршруты №120, 105 и 109, а также городские рейсы №4, 6 и 9 написал он в своем канале в MAX

По его словам, в настоящее время предпринимаются все усилия для разрешения проблемы и возвращения транспорта на маршруты.

Ситуация находится на личном контроле у регионального министерства транспорта.