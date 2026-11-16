На трассе в Кемеровской области в ДТП погиб ребенок, возбуждено дело

В Кузбассе возбуждено дело по факту гибели в ДТП 12-летней девочки На трассе в Кемеровской области в ДТП погиб ребенок, возбуждено дело

Москва16 ноя Вести.В Топкинском округе Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, жертвой которого стала 12-летняя девочка. Информация размещена в канале MAX ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла 15 ноября около 9.30 на 35 км дороги "Кемерово - Промышленная" на территории Топкинского муниципального округа. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа установили, что 39-летний житель поселка Плотниково со стажем вождения 1 год за рулем ВАЗ-2112 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Находившаяся в салоне машины 12-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой медицинской помощи. 13-летний пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Следователем отдела МВД России по Топкинскому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" говорится в сообщении

Проводятся автотехническая и судебно-медицинская экспертизы для установления всех обстоятельств и причин ДТП.