Специалисты из Ленобласти посоветовали использовать ИИ для развития навыков

В Ленобласти призвали не бояться потери работы из-за ИИ Специалисты из Ленобласти посоветовали использовать ИИ для развития навыков

Москва19 ноя Вести.Бояться потери работы из-за вытеснения искусственным интеллектом не стоит, нужно использовать технологии для развития навыков, заявил во время прямого эфира представитель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Вместо того чтобы искать профессию, которую ИИ не сможет заменить, стоит подумать, как использовать новые технологии для развития навыков и формирования профессиональной репутации сказал Сытник

Он добавил, что за счет новых инструментов можно прокачать свои навыки и повысить производительность.