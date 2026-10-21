В Лобне задержали курьершу мошенников, выманивших у мужчины 11,5 млн рублей Пособница мошенников, похитивших 11,5 млн рублей, задержана в подмосковной Лобне

Москва21 окт Вести.В подмосковной Лобне задержана пособница мошенников, похитивших у местного жителя 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

К правоохранителям обратился 53-летний мужчина, рассказав, что стал жертвой обмана. Сначала ему поступило "безобидное" сообщение об отключении электричества, он перешел по ссылке и получил уведомление о взломе аккаунта на "Госуслугах".

После ему позвонили "силовики" и заявили, что с его счета были сняты деньги для финансирования ВСУ, и, чтобы избежать каких-либо последствий, он должен взять кредит и передать их "для инкассации".

Потерпевший передал деньги и отправился в банк, где при оформлении денежного займа под залог квартиры сотрудники финансового учреждения предупредили, что он стал жертвой аферистов, после чего пострадавший обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали жительницу Москвы, которая исполнила в преступной схеме роль курьера рассказала начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.