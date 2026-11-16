Обвиняемый в убийстве своего отца-консьержа в ЖК "Новокрасково" взят под стражу

В Люберцах заключен под стражу обвиняемый в убийстве своего отца-консьержа Обвиняемый в убийстве своего отца-консьержа в ЖК "Новокрасково" взят под стражу

Москва16 ноя Вести.Обвиняемый в убийстве своего отца в ЖК "Новокрасково" заключен под стражу, сообщает в MAX пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено ночью в воскресенье, 15 ноября. 66-летний потерпевший, который работал консьержем в жилом комплексе, и обвиняемый распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которой фигурант нанес отцу смертельный удар ножом в шею.

Люберецкая городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего местного жителя сказано в сообщении

Мужчина признал вину в убийстве в полном объеме, обстоятельства совершенного преступления и причину конфликта он не помнит.

Уточняется, что фигурант был ранее судим.

Дело об убийстве консьержа в ЖК "Новокрасково" находится на контроле подмосковной прокуратуры.