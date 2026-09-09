Москва9 сенВести.В Магасе завершилось расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Подробности СУ СК РФ по Республике Ингушетии сообщает в MAX.
Фигурантом дела стал 21-летний местный житель. Как установило следствие, ночью 8 июля во время возникшей ссоры во дворе многоквартирного дома на улице Муталиева обвиняемый нанес два удара ножом в область грудной клетки и плеча 17-летнему местному жителю.
Потерпевшего доставили в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы и оказали необходимую медицинскую помощь.
Следователями проведен комплекс необходимых следственных действий, допрошены свидетели, назначены и проведены судебные экспертизы, изъяты и исследованы предметы и иные вещественные доказательства, собрана достаточная доказательственная базаговорится в сообщении
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.