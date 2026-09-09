Жителя Магаса будут судить за нападение с ножом на несовершеннолетнего

В Магасе завершено расследование дела о нападении на несовершеннолетнего Жителя Магаса будут судить за нападение с ножом на несовершеннолетнего

Москва9 сен Вести.В Магасе завершилось расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Подробности СУ СК РФ по Республике Ингушетии сообщает в MAX.

Фигурантом дела стал 21-летний местный житель. Как установило следствие, ночью 8 июля во время возникшей ссоры во дворе многоквартирного дома на улице Муталиева обвиняемый нанес два удара ножом в область грудной клетки и плеча 17-летнему местному жителю.

Потерпевшего доставили в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы и оказали необходимую медицинскую помощь.

Следователями проведен комплекс необходимых следственных действий, допрошены свидетели, назначены и проведены судебные экспертизы, изъяты и исследованы предметы и иные вещественные доказательства, собрана достаточная доказательственная база говорится в сообщении

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.