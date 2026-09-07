Москва7 сенВести.Вооруженные силы Украины ударили по строительному гипермаркету "Галактика" в Мариуполе – последнему в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент ИС "Вести".
Противник атаковал торговую площадку с применением БПЛА рано утром 7 сентября, в понедельник. По словам местных жителей, магазин пользовался популярностью благодаря широкому ассортименту: на прилавках можно было найти стройматериалы, бытовую химию, товары для детей и взрослых, а также продукты, то есть все необходимое для гражданского населения.