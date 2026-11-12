В Мариуполе за время ливней выпадет почти 80% месячной нормы осадков Заводченков: Мариуполь получит почти 80% месячной нормы осадков за время ливней

Москва12 ноя Вести.В Мариуполе дожди начнутся ближе к середине дня, а к позднему вечеру усилятся. За время ненастья в городе может выпасть почти 80% месячной нормы осадков. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, теплый фронт атлантического циклона уже днем испортит погоду на большей части Русской равнины.

На Русской равнине власти осени по-прежнему ничего не угрожает. Днем теплый фронт атлантического циклона уже испортит погоду на большей части региона. Но пока в большинстве районов небольшие осадки будут переходить в снег… Мариуполь тучи накроют ближе к середине дня, а самые мощные ливни ожидаются поздним вечером – каждые три часа на квадратный метр поверхности здесь будет выливаться по ведру воды, так что не обойдется без подтоплений. Только утром в пятницу осадки затихнут. За этот период ненастья в городе выпадет почти 80% месячной нормы влаги рассказал Заводченков

Согласно прогнозу синоптика, в большинстве районов небольшие осадки будут переходить в снег, а дожди пройдут преимущественно на юге – наиболее сильные в Приазовье и в Крыму.

Заводченков также рассказал, какая погода ожидается в Красноярске в ближайшие дни.