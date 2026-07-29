МЧС: с начала 2026 года от паводков пострадали более 1 тысячи населенных пунктов

В МЧС России назвали число пострадавших от паводков населенных пунктов МЧС: с начала 2026 года от паводков пострадали более 1 тысячи населенных пунктов

Москва29 июл Вести.Свыше 1,1 тысячи российских населенных пунктов пострадали от паводков с начала 2026 года. В общей сложности подтопленными оказались более 14 тысяч жилых домов.

Примерно две трети от указанного количества населенных пунктов пострадали от весеннего половодья, а остальные – от дождевых паводков, передает ТАСС со ссылкой на информацию МЧС РФ.

Всего с начала года в 1 133 населенных пунктах оказались затопленными свыше 14 тысяч жилых домов и 122 социально значимых объекта. В результате прохождения весеннего половодья в 714 населенных пунктах оказались затопленными более 800 жилых домов и 10 социально значимых объектов. Из-за дождевых паводков в 419 населенных пунктах затоплены свыше 13 тысяч 200 жилых домов и 112 социально значимых объектов цитирует агентство данные ведомства

В МЧС добавили, что, по сравнению с 2025 годом, масштабы затоплений из-за дождей возросли в Краснодарском крае, Оренбургской и Свердловской областях, а также в Дагестане и Чечне.

Ранее сообщалось, что паводок в Ирбите Свердловской области побил рекорды прошлых лет, уровень воды достиг 805 сантиметров. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены свыше полутора сотен домов, эвакуированы более 400 человек.