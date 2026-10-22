Москва22 окт Вести.Сети 5G не опасны для здоровья человека, поскольку используют тот же тип радиочастот, что и предыдущие поколения связи, а также телевидение, радио и многие бытовые приборы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети компании "Мегафон" Евгений Бабахин.

5G не опасен для здоровья человека. Важно понимать, что 5G использует тот же тип подключения, то есть радиочастоты, что и другие поколения мобильной связи, так же, как и радио, телевидение и многие приборы, которые окружают нас в повседневной жизни заявил он

Ранее генеральный директор МТС Инесса Галактионова объясняла, в каких сферах будет заметна разница между 4G и 5G.