Москва22 октВести.Разница в задержке между сетями 4G и 5G, незаметная для человека, имеет колоссальное значение для производств, на которых используются роботы и датчики, обменивающиеся информацией. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщила генеральный директор компании МТС Инесса Галактионова.
Задержка в передаче данных посредством 4G составляет 30-50 миллисекунд, тогда как в 5G – 1-5 миллисекунд.
Миллисекунды – это вообще незначительная и незаметная глазу человека величина. А теперь представьте: у вас на предприятии большое количество роботов или каких-то датчиков, которые между собой обмениваются информацией. И там как раз эта задержка имеет колоссальное значениезаявила Галактионова
Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что до конца года доступ к 5G получат жители 50 городов РФ.