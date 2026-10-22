Гендиректор МТС: разница в задержке между 4G и 5G критична для предприятий

В МТС объяснили, в каких сферах будет заметна разница в задержке между 4G и 5G Гендиректор МТС: разница в задержке между 4G и 5G критична для предприятий

Москва22 окт Вести.Разница в задержке между сетями 4G и 5G, незаметная для человека, имеет колоссальное значение для производств, на которых используются роботы и датчики, обменивающиеся информацией. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщила генеральный директор компании МТС Инесса Галактионова.

Задержка в передаче данных посредством 4G составляет 30-50 миллисекунд, тогда как в 5G – 1-5 миллисекунд.

Миллисекунды – это вообще незначительная и незаметная глазу человека величина. А теперь представьте: у вас на предприятии большое количество роботов или каких-то датчиков, которые между собой обмениваются информацией. И там как раз эта задержка имеет колоссальное значение заявила Галактионова

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что до конца года доступ к 5G получат жители 50 городов РФ.