В Мексиканском заливе затопили круизный лайнер, перевозивший Трумэна и Монро AP: США затопили легендарный лайнер SS United States в Мексиканском заливе

Москва12 ноя Вести.США затопили в среду, 11 ноября, в Мексиканском заливе пассажирский лайнер SS United States. Судно станет крупнейшим искусственным рифом в мире, пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, затопление судна обошлось властям США в 13,5 млн долларов. Отмечается, что "прощание" с легендарным судном было долгим: процесс занял больше времени, чем предполагалось изначально.

Спустя несколько часов после того, как в пасмурный день началось затопление, большая часть огромного корабля все еще была видна в темных водах у побережья Флориды. Организаторы предполагали, что затопление может завершиться всего за час. Наконец, около 9 часов вечера судно накренилось на один бок и быстро ушло под воду говорится в публикации

Лайнер затопили с целью создания крупнейшего в мире искусственного барьерного рифа, который привлечет в регион большое количество дайверов.