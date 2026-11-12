Москва12 нояВести.США затопили в среду, 11 ноября, в Мексиканском заливе пассажирский лайнер SS United States. Судно станет крупнейшим искусственным рифом в мире, пишет Associated Press (AP).
По данным агентства, затопление судна обошлось властям США в 13,5 млн долларов. Отмечается, что "прощание" с легендарным судном было долгим: процесс занял больше времени, чем предполагалось изначально.
Спустя несколько часов после того, как в пасмурный день началось затопление, большая часть огромного корабля все еще была видна в темных водах у побережья Флориды. Организаторы предполагали, что затопление может завершиться всего за час. Наконец, около 9 часов вечера судно накренилось на один бок и быстро ушло под водуговорится в публикации
Лайнер затопили с целью создания крупнейшего в мире искусственного барьерного рифа, который привлечет в регион большое количество дайверов.