В МИД Литвы заявили, что вопрос отношений с КНР привел к разборкам внутри страны МИД Литвы: вопрос отношений с КНР привел к внутриполитическим разборкам

Москва11 ноя Вести.Вопрос отношений с Китаем спровоцировал внутриполитические разборки внутри Литвы. Об этом заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис.

Он назвал ситуацию по этому вопросу внутри страны несолидной и несерьезной.

Вопрос отношений с Китаем и Тайванем на 80% обрел у нас характер внутренней, а не внешней политики сказал Будрис

Он подчеркнул, что в Литве для переговоров о нормализации дипломатических отношений с 11 до 12 ноября находится делегация МИД Китая, однако, по его словам, значительного продвижения не будет.

Отношения Вильнюса и Пекина находятся в кризисном состоянии с 2021 года. Тогда по инициативе прежнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня. Пекин, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Литве.