Москва2 октВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа лишилась дешевого российского газа и экспортного рынка в лице КНР.
Макрон 29 сентября в ходе встречи со студентами во время визита в Испанию заявил, что дешевый российский газ закончился для Европы в 2022 году. Наряду с этим ЕС утратил основной экспортный рынок – Китай – и теперь ежедневно теряет 1 миллиард евро в торговле с КНР.
В ответ на жалобы французского лидера дипломат процитировала кинокомедию Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодироватьнаписала Захарова
Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов иронично прокомментировал попытки Запада изолировать Россию. По его словам, "изолента кончилась на первой фаланге мизинца ноги".