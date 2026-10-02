Захарова процитировала комедию СССР в ответ на слова Макрона о российском газе

В МИД ответили цитатой из советской комедии на слова Макрона о российском газе Захарова процитировала комедию СССР в ответ на слова Макрона о российском газе

Москва2 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа лишилась дешевого российского газа и экспортного рынка в лице КНР.

Макрон 29 сентября в ходе встречи со студентами во время визита в Испанию заявил, что дешевый российский газ закончился для Европы в 2022 году. Наряду с этим ЕС утратил основной экспортный рынок – Китай – и теперь ежедневно теряет 1 миллиард евро в торговле с КНР.

В ответ на жалобы французского лидера дипломат процитировала кинокомедию Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать написала Захарова

Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов иронично прокомментировал попытки Запада изолировать Россию. По его словам, "изолента кончилась на первой фаланге мизинца ноги".