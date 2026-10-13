В МИД РФ назвали цель атак Киева на нефтяные танкеры Захарова: Киев атакует танкеры для дестабилизации мировых рынков

Москва13 окт Вести.Украина намеренно наносит удары по танкерам, стремясь дестабилизировать международные рынки энергоресурсов и продовольствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала атаку на нефтяной танкер "Афрамакс Рио", который следовал из Новороссийска в Индию.

Киевский режим осуществляет такие атаки целенаправленно, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки сказано в комментарии дипломата на сайте министерства

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что 6 октября танкер "Афрамакс Рио", перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в Черном море. На судне возник пожар. Все 23 члена экипажа, являющиеся гражданами Индии, были спасены.