Москва22 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести объяснила, почему американская компания Google заблокировала аккаунт ассоциации по фактчекингу (GFCN).

Когда появляются альтернативы всем их выстроенным системам, в основе которых так называемые репортеры без границ, это чудовищная "квазиморда" какая-то, а не журналистская Ассоциация. Вот тогда, когда возвышает свой голос, например, Союз журналистов России, который за последние годы действительно начал заниматься отстаиванием прав своих коллег не только внутри страны, но и на международном уровне и делает это крайне активно, вот тут же начались просто уничижительные и уничтожительные меры, которые к ним применяются сказала Захарова

Она добавила, что это не о случайности и не об истории сегодняшнего дня, когда идет только лишь конкуренция.

И чтобы спортсмены не выступали, чтобы больше медалей забрать, и чтобы журналисты ничего не рассказывали… Но это только часть проблемы. Айсберг завершается их главной идеологемой, сияющей на протяжении многих веков. Что право на все имеют только люди определенной маленькой группировки с определенной формой носа, размером черепа, цвета кожи или корнями, уходящими в ту или иную родовитость, а все остальные либо должны их обслуживать, либо права на жизнь вообще не имеют. Почему? Раньше говорили, потому что они не той расы. Сейчас говорят, потому что они только лишь дикие джунгли сказала Захарова

Ранее посольство России в Соединенных Штатах заявило, что решение Google заблокировать аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу является актом произвольной цензуры.