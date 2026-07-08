В МИД отреагировали на назначение армянского чиновника после его слов о Гитлере

В МИД РФ высказались о назначении армянского чиновника после его слов о Гитлере В МИД отреагировали на назначение армянского чиновника после его слов о Гитлере

Москва8 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначение экс-представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на пост главы Национального университета оборонных исследований. Она напомнила о провокационных заявлениях чиновника на армянском телевидении в день празднования 80-й годовщины Великой Победы.

Дипломат уточнила, что тогда Ованнисян фактически выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве. Он также утверждал, что разгром нацистской Германии помешал Гитлеру реализовать свой план якобы по созданию независимой "Великой Армении".

А назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное "мнение" теперь в почете добавила Захарова, отвечая на вопросы журналистов

Официальный представитель МИД предположила, что стремящийся в Европу Ереван уже готовится интегрироваться в опасную тенденцию по переписыванию истории Второй мировой войны, которая очень неудобна для западников, которые "откровенно оправдывают местных пособников нацистов, выдавая их соучастие в преступлениях вермахта за "национально-освободительную борьбу".