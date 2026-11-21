МИД РФ выразил надежду на повышение эффективности Совета ИКАО после расширения

В МИД России надеются, что Совет ИКАО станет эффективнее после расширения МИД РФ выразил надежду на повышение эффективности Совета ИКАО после расширения

Москва21 ноя Вести.Расширение состава Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может повысить профессионализм и эффективность работы этой структуры. Об этом завили в правовом департаменте МИД России.

Комментарий структуры ведомства был опубликован в официальном Telegram-канале. Дипломаты отреагировали на вхождение в состав совета Индонезии, Омана, Турции и Эфиопии.

Надеемся, что расширение позволит руководящему органу ИКАО стать более профессиональным и эффективным говорится в тексте

Ранее ИКАО приняла решение об отмене действовавших предупреждений в отношении безопасности неба Сирии. С 2013 года организация сообщала авиакомпаниям, что гражданской авиации опасно входить в воздушное пространство страны.