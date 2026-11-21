Москва21 нояВести.Расширение состава Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может повысить профессионализм и эффективность работы этой структуры. Об этом завили в правовом департаменте МИД России.
Комментарий структуры ведомства был опубликован в официальном Telegram-канале. Дипломаты отреагировали на вхождение в состав совета Индонезии, Омана, Турции и Эфиопии.
Надеемся, что расширение позволит руководящему органу ИКАО стать более профессиональным и эффективнымговорится в тексте
Ранее ИКАО приняла решение об отмене действовавших предупреждений в отношении безопасности неба Сирии. С 2013 года организация сообщала авиакомпаниям, что гражданской авиации опасно входить в воздушное пространство страны.