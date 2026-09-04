ИКАО подтвердила получение письма от России по угрозам Киева ИКАО подтвердила получение обращения России по угрозам воздушному транспорту

Москва4 сен Вести.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила срочное письмо Москвы, посвященное предполагаемым угрозам Киева в отношении воздушного транспорта. Об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире ИКАО в Монреале.

В организации подтвердили поступление российского обращения и заверили, что подготовят ответ в установленный срок.

Содержание письма и возможные дальнейшие действия ИКАО не раскрываются.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия направила генеральному секретарю ИКАО срочное обращение в связи с заявлениями Украины, которые, по оценке российской стороны, создают непосредственные угрозы для гражданской авиации.

В Минтрансе ранее заявили, что считают пиаром угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации.