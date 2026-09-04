Москва4 сенВести.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила срочное письмо Москвы, посвященное предполагаемым угрозам Киева в отношении воздушного транспорта. Об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире ИКАО в Монреале.
В организации подтвердили поступление российского обращения и заверили, что подготовят ответ в установленный срок.
Содержание письма и возможные дальнейшие действия ИКАО не раскрываются.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия направила генеральному секретарю ИКАО срочное обращение в связи с заявлениями Украины, которые, по оценке российской стороны, создают непосредственные угрозы для гражданской авиации.
В Минтрансе ранее заявили, что считают пиаром угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации.