В МИД РФ прокомментировали слухи о возможном назначении Орбана генсеком ООН

В МИД России призвали опираться на официальные данные о будущем генсеке ООН В МИД РФ прокомментировали слухи о возможном назначении Орбана генсеком ООН

Москва17 ноя Вести.На вопрос, может ли экс-премьер Венгрии Виктор Орбан стать генсеком ООН, российское дипломатическое ведомство призвало опираться на официальную информацию.

Об этом ТАСС заявил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

По поводу различного рода слухов… Ко всем заявлениям надо относиться предельно аккуратно и следовать тем процедурам, которые предусмотрены в процессе выдвижения сообщил Логвинов

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили о последствиях неизбрания нового генсека ООН до конца года. Ведомство также озвучило ключевые требования к кандидату.