В МИД России заявили о равнодушии ООН к данным по секретным тюрьмам на Украине Мирошник: ООН "отмахивается" от данных по секретным тюрьмам на Украине

Москва17 окт Вести.Комитет ООН против пыток "отмахивается" от данных по секретным тюрьмам на Украине. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

15 октября в рамках своего рабочего визита в Нью-Йорк дипломат призвал Комитет разобраться с системой украинских "секретных тюрем"​​​.

В докладах они говорят, что основные травмы людям наносятся на первом этапе плена. Но что это, каким образом Украина это все делает, игнорируя все конвенции о пытках, нормы международного гуманитарного права... Отмахнулись, упомянули, сказали: "Ну да, мы же что-то сказали, теперь давайте поговорим о другом" цитирует Мирошника РИА Новости

Ранее дипломат сообщал, что киевский режим запустил конвейер пыток в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и всеми способами замалчивает это. Те, кто попадает туда, проходят "марафон" истязаний: их держат в клетках, избивают, а также морят голодом и не дают воды.