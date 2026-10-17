Москва17 октВести.Комитет ООН против пыток "отмахивается" от данных по секретным тюрьмам на Украине. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
15 октября в рамках своего рабочего визита в Нью-Йорк дипломат призвал Комитет разобраться с системой украинских "секретных тюрем".
В докладах они говорят, что основные травмы людям наносятся на первом этапе плена. Но что это, каким образом Украина это все делает, игнорируя все конвенции о пытках, нормы международного гуманитарного права... Отмахнулись, упомянули, сказали: "Ну да, мы же что-то сказали, теперь давайте поговорим о другом"цитирует Мирошника РИА Новости
Ранее дипломат сообщал, что киевский режим запустил конвейер пыток в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и всеми способами замалчивает это. Те, кто попадает туда, проходят "марафон" истязаний: их держат в клетках, избивают, а также морят голодом и не дают воды.