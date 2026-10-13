Захарова: в России ожидается прирост репатриантов по итогам 2026 года

В МИД спрогнозировали рост репатриантов в России по итогам года Захарова: в России ожидается прирост репатриантов по итогам 2026 года

Москва13 окт Вести.По итогам 2026 года в России ожидается увеличение числа репатриантов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе пленарной сессии Третьего Международного Екатерининского форума.

По данным на сегодня, за 9 месяцев 2026 года встали на учет миграционной службы России в рамках госпрограммы 14 967 человек. Из них репатриантов - 6 025. По итогам года ожидается даже прирост числа репатриантов по сравнению с 2025 годом сказала она

За 11 месяцев 2025 года в Россию по госпрограмме переселились более 6,7 тыс. репатриантов. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.