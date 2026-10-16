Москва16 октВести.В 2027 году пособие по безработице в России составит 16 966 рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он напомнил, что пособие по безработице также индексируется.
В 2027 году оно (пособие по безработице – прим. ред.) достигнет отметки почти 17 тыс. - 16 966 рублейсказал Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме
Министр подчеркнул, что количество граждан, которые обращаются за данными выплатами, снижается с учетом ситуации на рынке труда.
Ранее россиянам напомнили как получить пособие по безработице, кому она полагается, а также каковы минимальный и максимальный размеры выплаты.