Котяков: в 2027 году пособие по безработице в РФ составит около 17 тыс. рублей

В Минтруде раскрыли размеры пособия по безработице в России в 2027 году Котяков: в 2027 году пособие по безработице в РФ составит около 17 тыс. рублей

Москва16 окт Вести.В 2027 году пособие по безработице в России составит 16 966 рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он напомнил, что пособие по безработице также индексируется.

В 2027 году оно (пособие по безработице – прим. ред.) достигнет отметки почти 17 тыс. - 16 966 рублей сказал Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме

Министр подчеркнул, что количество граждан, которые обращаются за данными выплатами, снижается с учетом ситуации на рынке труда.

Ранее россиянам напомнили как получить пособие по безработице, кому она полагается, а также каковы минимальный и максимальный размеры выплаты.