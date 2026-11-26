В Минздраве заявили, что в России удалось остановить отток среднего медперсонала

В Минздраве заявили, что в РФ удалось остановить отток среднего медперсонала В Минздраве заявили, что в России удалось остановить отток среднего медперсонала

Москва26 ноя Вести.Первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский сообщил, что остановить отток среднего медицинского персонала из системы здравоохранения России удалось за год.

За год нам удалось остановить отток среднего медицинского персонала, что уже достаточно серьезная победа сказал он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил, что искусственный интеллект помог освободить врачей от части работы с амбулаторными картами и тем самым "вернуть" их пациентам.