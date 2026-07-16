Производитель рассказал о спросе в мире на российский БПЛА Supercam S350

В мире зафиксирован спрос на российский беспилотник Supercam S350 Производитель рассказал о спросе в мире на российский БПЛА Supercam S350

Москва16 июл Вести.На мировом рынке зафиксирован резкий рост спроса на российский беспилотный летательный аппарат Supercam S350. Об этом в беседе с ТАСС рассказала официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская.

По словам собеседницы агентства, в 2026 году были подписаны контракты на поставку комплексов марки Supercam, в том числе Supercam S350 и конвертоплан Supercam SX350 с иностранными заказчиками, с которыми раньше сотрудничества не было.

Применение российского беспилотного летательного аппарата Supercam S350 в ходе специальной военной операции вызвало бурный интерес иностранных заказчиков к этой беспилотной системе сказала Згировская

Она также добавила, что ГК "Беспилотные системы" продолжит плодотворное сотрудничество с Белоруссией. По ее словам, компания продолжит поставки белорусскому Министерству обороны по новым контрактам беспилотных авиационных комплексов Supercam S350 и S150.