Москва15 октВести.В Мордовии студенты колледжей, которые учатся очно и воспитывают детей, могут получить компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Собрания республики, передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас такая мера поддержки действует только для студентов вузов.
Законопроектом предложено предоставлять аналогичную компенсацию студентам профессиональных образовательных организаций, если они обучаются очно и воспитывают детей дошкольного возрастаговорится в сообщении
Как уточняется, государство компенсирует фактические расходы – то есть ту сумму, которая была потрачена за присмотр и уход за ребенком в детском саду.
Закон вступает в силу 1 ноября.