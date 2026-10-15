Студентам колледжей Мордовии с детьми компенсируют расходы на детский сад

В Мордовии студентам колледжей с детьми компенсируют плату за детсад Студентам колледжей Мордовии с детьми компенсируют расходы на детский сад

Москва15 окт Вести.В Мордовии студенты колледжей, которые учатся очно и воспитывают детей, могут получить компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Собрания республики, передает ТАСС.

Отмечается, что сейчас такая мера поддержки действует только для студентов вузов.

Законопроектом предложено предоставлять аналогичную компенсацию студентам профессиональных образовательных организаций, если они обучаются очно и воспитывают детей дошкольного возраста говорится в сообщении

Как уточняется, государство компенсирует фактические расходы – то есть ту сумму, которая была потрачена за присмотр и уход за ребенком в детском саду.

Закон вступает в силу 1 ноября.