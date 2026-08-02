В Мордовии установили водителя, въехавшего в памятник погибшим в годы ВОВ

В Мордовии водитель врезался в памятник погибшим в годы ВОВ В Мордовии установили водителя, въехавшего в памятник погибшим в годы ВОВ

Москва2 авг Вести.В Мордовии полицейские оперативно установили личность водителя, врезавшегося в памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, и задержали его. Об этом сообщили в МВД по республике.

ДТП произошло 2 августа около 04.00 мск в поселке Теньгушево. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на монумент.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, однако оперативно был установлен сотрудниками полиции говорится в сообщении

В МВД уточнили, что в момент происшествия мужчина был трезв.

На водителя составили административный протокол об оставлении места ДТП. Его автомобиль поместили на спецстоянку.