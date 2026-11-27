В "Мошеловке" назвали три меры против ИИ-знахарей в интернете ОНФ призвал ввести обязательную маркировку медицинских рекомендаций от ИИ

Москва27 ноя Вести.Обязательные метки на медицинских советах, проверка личности авторов и лишение дохода аккаунтов, которые подают сгенерированный нейросетью контент как экспертное мнение, могут стать инструментами борьбы с лжезнахарями. Такие меры 27 ноября в разговоре с ТАСС назвала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

Бороться с этим только через добровольную маркировку ИИ-контента не получится: мошенники ее не поставят. Нужны быстрые, точечные меры именно в тех сферах, где последствия ошибок наиболее тяжелые - и это прежде всего относится к здоровью людей подчеркнула Пожарская

Первой мерой она считает обязательное нанесение метки на материалы, имитирующие врачебные рекомендации. По ее словам, платформы при этом должны нести жесткую ответственность, если такой контент распространяется без отметки.

Вторым шагом Пожарская предложила ввести верификацию авторов в чувствительных тематиках. Любой, кто публикует советы о здоровье, по ее мнению, обязан подтверждать свою личность и квалификацию.

Третьей мерой эксперт назвала запрет на монетизацию аккаунтов, выдающих контент ИИ за экспертные рекомендации. По ее словам, если лишить ИИ-знахарей возможности зарабатывать, их схема быстро потеряет смысл".

Ранее в РФ предложили маркировать применение ИИ для ценообразования на маркетплейсах.