Москва17 июн Вести.В этом году телеканалу "Москва 24" исполняется 15 лет, и он начнет отмечать свой День рождения 27-28 июня с традиционного фестиваля "Солома". Это модное музыкальное мероприятие пройдет в одном из самых впечатляющих кинопарков мира – “Москино”.

Гости фестиваля смогут посетить экскурсии, квесты, занятия и конкурсы в разных частях парка, а также насладиться выступлениями таких артистов, как Zivert, Uma2rman, IOWA и Антоха МС, Маша Фэй и Wiwo.

Фестиваль "Солома" будет интересен не только любителям актуальной музыки. Он подходит для всей семьи заявляют организаторы

В дни проведения фестиваля посетители смогут прогуляться по декорациям "Москино": “Уездный город”, “Москва 1940-х”, “Центр Москвы”, “Соборная площадь”, “Ковбойский городок”, “Дальневосточный город”, а также посетить автокиновыставку Вадима Задорожного.

Также гости "Соломы" получат возможность попасть на интерактивные занятия, постановочные съемки и фотосессии. Активные развлечения также будут доступны посетителям. Это всесезонные тюбинговые горки, катания на квадроциклах и велокаретах. Каждый желающий также сможет попробовать свои силы в авиасимуляторе.

После активных катаний и интересных занятий гости смогут посетить “Ярмарочную площадь” с фудкортом, который предлагает разнообразное меню: от хот-догов и блинов до шашлыка, безалкогольные напитки и мороженое; а также прогуляться по другим локациям кинопарка, где снимались известные фильмы и сериалы рассказали организаторы фестиваля

Фестиваль “Солома” начинался как небольшая и уютная встреча музыкантов и литераторов. Сейчас же проект вырос и стал резидентом крупнейших знаковых городских мероприятий. Главная особенность и миссия фестиваля – открывать для широкой публики новые имена и давать возможность молодым и малоизвестным музыкантам представить свое творчество широкому зрителю.

Ранее в Культурном центре "Моссовет" состоялся фестиваль-марафон "Песни России", который был посвящен Дню России и Году единства народов России.